Глава Следкома ждет доклад по проверке законности передачи в собственность части исторического холма в Ялте

Накануне жители Ялты в комментариях в аккаунте приёмной главы СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» опубликовали видеообращение по вопросу нарушения их прав.

Люди сообщили, что земля на холме Поликур передана в собственность ООО «Фионист» без проведения публичных торгов.

Застройщик планирует возведение многоэтажного гостиничного комплекса, с чем граждане несогласны.

Указанный участок находится в оползневой зоне, в связи с чем начавшаяся вырубка зеленых насаждений и возведение строения могут привести к обрушению пород. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается, отмечается в заявлении Следкома.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следкома Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова