На ATAN прокомментировали остановку продаж бензина на некоторых АЗС Крыма

В Севастополе, как и в Крыму, продолжают предпринимать шаги по стабилизации ситуации с бензином. На заправках уже нет ажиотажа, но продолжают действовать лимиты на покупку 30 или 20 литров в Крыму в одни руки.

При этом в сети ATAN бензин самых востребованных марок так и не появился. В комментариях «Севкору» в ATAN признали, что сейчас «приостановлена реализация топлива за наличный расчет и по банковским картам». Ситуацию назвали временной.

Среди факторов, которые привели к ней, названы уже ранее озвученные правительством Республики Крым:

— сокращение объемов производства топлива на отдельных НПЗ

— сложности в логистике, связанные с перебоями в работе Керченской паромной переправы, неблагоприятными погодными условиями

В настоящее время точные сроки стабилизации поставок не определены. «В связи с этим продажа топлива за наличный расчет или по банковским картам, а также покупка топливных талонов временно приостановлены», — ответили Севкору.

Также нам уточнили, что топливо за наличный расчет появляется на некоторых АЗК АТАН. Подробную информацию с адресами АЗК можно получать на горячей линии АЗК.

Ольга Сурикова