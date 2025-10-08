Ежегодно 8 октября в Военно-Морском Флоте России отмечается профессиональный праздник – День командира корабля. Этот день является знаком признания и уважения к службе офицеров, которые стоят во главе экипажей надводных, подводных и воздушных судов.

Основанием для выбора даты праздника послужило Наваринское морское сражения в 1827 году. С одной стороны был объединенный флот России, Франции и Англии, и турецко-египетский флот, с другой. Сражение стало одним из решающих событий Греческого национально-освободительного восстания 1821-1829 годов. Оно продолжалось около 4 часов и закончилось уничтожением турецко-египетского флота. Особо отличился в бою русский линейный корабль «Азов», который вел бой с пятью турецкими кораблями. Кораблем «Азов» командовал капитан I ранга М.П. Лазарев.

Об их ответственной службе всегда слагали легенды, снимали фильмы, пели песни и, конечно, это отложилось в народной мудрости:

«Без командира нет корабля, без корабля нет командира».

«В море корабль принадлежит командиру» (сербская).

«Капитан однажды — капитан всегда» (английская).

«Капитан на корабле, что бог на небе» (русская, финская, эст.).

«Командир в море, что султан на троне» (турецкая).

С праздником командиры воздушного, надводного и подводного корабля!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города