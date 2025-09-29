В Севастополе ограничили продажу бензина 30-литрами в «одни руки»

Уже с сегодняшнего дня продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру.

Губернатор Севастополя прокомментировал это решение так: «Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике. Поэтому в очередной раз призываю не запасаться впрок».

Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, заключил он.

Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений.

Список АЗС, на которых сегодня будет АИ-95NP в свободной продаже, опубликую чуть позже.

Ольга Сурикова