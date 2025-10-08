В Крыму неудавшаяся интимная связь обошлась парню в 100 тысяч рублей

В полицию обратился 20-летний житель Керчи, ставший жертвой дистанционного мошенничества. Парень зашел на сайт интимных услуг и выбрал анкету понравившейся девушки. Произвел онлайн оплату и надеялся получить ее адрес.

Однако неизвестный запросил дополнительную сумму — якобы в качестве страховки. После оплаты «страховки», потерпевший прибыл по указанному мошенниками адресу в Симферополе, однако дверь ему не открыли. Несмотря на это, он продолжил общение и, уже вернувшись в Керчь, еще раз совершил перевод, после чего связь с ним оборвали. Общая сумма ущерба составила около 100 000 рублей.

В МВД отметили, что эта схема оказалась типичной: мошенники размещают фейковые анкеты, ведут переписку, получают оплату — и исчезают.

Ольга Сурикова