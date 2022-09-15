На Адмирала Макарова ночью сгорели три автомобиля

В Севастополе сегодня, 15 сентября, на улице Адмирала Макарова сгорели три автомобиля. Сообщение в городское управление МЧС о возгорании поступило в 3:25.

По прибытии подразделений информация о горящих автомобилях подтвердилась.

«Было установлено, что происходит горение трех легковых автомобилей, имелась угроза распространения пламени на иные близко припаркованные транспортные средства. На защиту иных автомобилей огнеборцами был подан ствол высокого давления. На тушение горящих автомобилей пожарные подали ствол ГПС-600», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Погибших, пострадавших нет.

Напомним, в прошлом году также сгорели три автомобиля на Меньшикова.

Ольга Сурикова