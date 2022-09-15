В Севастополе подводят итоги купального сезона

В Севастополе 15 сентября официально завершается купальный сезон. С завтрашнего дня прекращается работа спасателей и медицинских постов на городских пляжах, сообщает правительственный портал.

Также уточняется, что операторы пляжей начнут мероприятия по их консервации на осенне-зимний период.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, в ближайшее время пройдет заседание комиссии, где будут подведены итоги работы операторов и будут приниматься решения, продлят с ними договор на следующий год или нет.

«Комиссия рассмотрит исполнение операторами договорных отношений, в том числе в части соблюдения безопасности нахождения людей на пляжных территориях и на воде за весь период купального сезона, количество вложенных средств операторами на благоустройство территории, планы по дальнейшему развитию пляжной инфраструктуры. В результате комиссия примет решение, будем мы дальше работать с операторами или нет», — отметил он.

Напомним, глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов неоднократно критиковал в течение летнего сезона 2022 года оператора пляжа «Омега» и накладывал на него штрафные санкции.

Ольга Сурикова

Фото: Дарья Тимофеева