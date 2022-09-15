Школы в Белгородской области переводят на дистант из-за обстрелов

В Белгородской области школы, расположенные в приграничной зоне, переводят на дистанционное обучение. В детских садах оставят только дежурные группы.

«По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы.

В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он выразил надежду, что родители отнесутся с пониманием к этой необходимой мере.

Гладков также сообщил, что ВСУ ВСУ продолжают обстреливать территорию села Красный Хутор. Есть разрушения. А жителей вывозят на безопасное расстояние. Накануне он писал, что обстреляли Журавлевку и Шелаево. Разрушения есть в школе, ДК и администрации. Но здесь уже успели вывести всех местных жителей, остались только пожилые люди 80, 90 лет, видимо, которые отказались выезжать из своих домов.

Напомним, во время последних активных боев в Харьковской области началась эвакуация местного населения преимущественно в Белгородскую область.

Ольга Сурикова