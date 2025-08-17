Мужской конфликт в яхт-клубе Севастополя закончился дракой и проверкой полиции

По информации городского УМВД, около 18:00 в полицию обратилась администрация одного из городских яхт-клубов с сообщением о драке между отдыхающими.

Причиной конфликта стало то, что 32-летний отдыхающий обрызгал другого 35-летнего посетителя и вместо извинений нагрубил последнему. Это обидело мужчину и за словесной перепалкой последовала драка, в которую также был вовлечен товарищ старшего из конфликтующих.

По данному факту сотрудниками полиции начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ольга Сурикова

Фото: yachtclub-yug.ru