Житель Дагестана получил 15 лет за убийство в караоке-баре «Бенефис»

Сегодня, 4 июня, Севастопольским городским судом при новом рассмотрении уголовного дела постановлен приговор в отношении уроженца Республики Дагестан, который убил посетителя караоке-баре «Бенефис в феврале 2019 года.

Его действия квалифицировались как хулиганские действия с применением ножа в составе группы лиц, а также как убийство из хулиганских побуждений.

Ранее, 20 мая прошлого года, Севастопольский городской суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы. Однако 11 февраля 2021 года Определением Верховного Суда судебный акт отменен в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства, а уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Сегодня суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, направленных против общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, и по совокупности преступлений приговорил к окончательному наказанию в виде реального лишения свободы на срок 15 лет с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу вдовы погибшего с осужденного судом взыскано 2 млн. рублей, заключили в пресс-службе прокуратуры города.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, трое строителей — 37-летний Гаирбег Абдурахманов, 42-летний Юсуп Шамсудинов и 29-летний Рашид Курбанов из Дагестана работали плиточниками в одной из строительных компаний Севастополя. В ночь на субботу 16 февраля 2019 года они зашли в кафе «Моцарт» на проспекте Октябрьской Революции, где изрядно выпили и устроили несколько драк, дрались они и между собой.

Из «Моцарта» дебоширов выгнали, те направились в караоке-клуб «Бенефис», где на тот момент оставалось совсем мало людей и всего трое мужчин, в том числе директор транспортной компании Олег Маковейчук. В баре была и его жена.

Судя по видео, хулиганы сразу же подошли к Маковейчуку, по данным МВД Республики Дагестан, они предлагали ему станцевать лезгинку. По словам его супруги и звукооператора клуба Сергея Подгорнова, строители оскорбляли посетителей, угрожали им. Когда мужчины попытались их успокоить, началась драка, один из нападавших достал нож. Сергею Подгорнову нанесли несколько ножевых ранений, Олег Маковейчук был убит.

Ольга Сурикова