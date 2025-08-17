Как будут выглядеть члены УИК, которые начнут информировать о выборах в Севастополе

В Севастополе уже с этого понедельника, 18 августа, начнется информирование членами участковых избирательных комиссий жителей о предстоящих выборах.

В проекте «ИнформУИК» участвуют 702 члена участковых избирательных комиссий Севастополя, которые посетят квартиры и дома своего избирательного участка.

Обходчики уточнят списки избирателей, расскажут о способах голосования и раздадут информационные материалы.

Они обязательно будут одеты в фирменные футболки и кепки, а также будут иметь удостоверение и бейдж.

Остались вопросы Телефон «горячей линии» Севгоризбиркома: +7 (8692) 54-57-11.

Напомним, на предстоящих выборах губернатора Севастополя можно будет проголосовать 12 дней.

Ольга Сурикова