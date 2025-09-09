Николай Дьяков — кандидат в депутаты Совета Гагаринского района

Николай Дьяков — кандидат в депутаты Совета Гагаринского муниципального округа четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

Родился 22 мая 1999 года в селе Колодезном Красногвардейского района Крыма. Учебный путь начался с Крымского высшего училища олимпийского резерва и продолжился в Севастопольском государственном университете, где он получил диплом бакалавра по направлению «Педагогическое образование».

Позднее окончил магистратуру по специальности «Востоковедение и африканистика». Сегодня он совмещает научную деятельность с преподаванием физической культуры в Лицее-предуниверсарии СевГУ.

С 2023 года является членом ЛДПР и координатором первичного отделения «Маринеско» Гагаринского района. За это время проявил себя как организатор, автор инициатив и проектов, направленных на патриотическое воспитание и развитие спорта.

За профессиональную, общественную и волонтёрскую деятельность неоднократно отмечался благодарственными письмами Государственной Думы, Законодательного Собрания и Общественной палаты Севастополя. Также был удостоен медалей «Волонтера России» за активную помощь и поддержку бойцов СВО.

Его знают как энергичного педагога и лидера, умеющего объединять людей вокруг важных идей. Он относится к новому поколению политиков — молодых, целеустремлённых и готовых работать ради Севастополя, России и будущего.