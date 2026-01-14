Директора ялтинской школы №14 Светлану Турлакову задержали в Киеве

Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.

Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в «коллаборационной деятельности» якобы из-за пособничества идеологии России и «постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям «тезисы» московской пропаганды».

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с «незаконным задержанием» директора ялтинской школы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова