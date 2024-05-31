Митрополит Тихон станет настоятелем Инкерманского монастыря

Жизнь
31-05-2024
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назначен главой Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. Это решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, учитывая сложившуюся ситуацию и прошения митрополита Тихона.
 
Должность исполняющего обязанности наместника Инкерманского мужского монастыря занял иеромонах Кронид.
 
В октябре 2023 года Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен главой Крымской митрополии.
 
Напомним, что он является инициатором создания историко-археологического парка «Новый Херсонес». В феврале этого года он заявил о возрождении монастыря, который займёт значительную часть территории «Херсонеса Таврического».
 
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Анна Левина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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