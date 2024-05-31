Вице-спикер заксобрания Журавлев расскажет о мерах поддержки семей с детьми в прямом эфире

1 июня в стране отмечают День защиты детей. Это теме будет посвящен прямой эфир координатора Севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикера заксобрания Ильи Журавлева на площадке нашего сайта.

В ходе эфира парламентарий расскажет об основных инициативах партии в сфере защиты и социальной поддержке семей с детьми, о позиции партии в отношении реформирования системы среднего и высшего образования.

Эфир начнется 1 июня в 9.00.

Ранее Севкор писал, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Севастополь. В рамках визита он возложил цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, провел рабочую встречу с губернатором города Михаилом Развожаевым, а также посетил ярмарку, где смог пообщаться с представителями малого бизнеса региона.

Напомним, в середине мая Журавлев вместе с коллегами по фракции ЛДПР в местном парламенте Артемом Гордиенко и Андреем Куриновым передали партию дронов «Жириновский» военнослужащим ЧФ. Всего было передано 19 дронов.

Передача дронов прошла в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу», начало которой было дано еще в ноябре 2023 года. Инициаторами акции выступили глава ЛДПР Слуцкий и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В рамках акции уже переданы две партии машин повышенной проходимости и три партии дронов «Жириновский».

Дарья Тимофеева

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