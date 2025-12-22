25 нарушений выявили сотрудники ГАИ в ходе рейда «Ночной город»

Среди нарушений, которые были зафиксированы в Севастополе в эти выходные – управление автомобилем в пьяном виде, нарушение правил тонировки, несоблюдение требований ОСАГО.

Инспекторам также попались машины без регистрации и водители без прав.

Два транспортных средства были отправлены на специализированную стоянку.

Андрей Крымский

