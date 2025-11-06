Мемориальную Доску Герою России открыли в Севастополе в День военного разведчика

Никита Мечтанов с позывным «Мечта» воевал в составе роты спецназа бригады разведки на Донецком и Луганском направлении, в Запорожье и Херсонщине, участвовал в освобождении Каховской ГЭС. Он был одним из первопроходцев в войне дронов.

С июля по октябрь 2023 года он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы.

Геройски погиб 30 октября 2023 года под поселком Крынки Херсонской области.

Доску открыли 5 ноября на доме, где он жил.

«От лица командования и всего личного состава 127-й отдельной гвардейской бригады разведки, я хочу выразить слова благодарности всем за то, что вы помните. И следующим поколениям эта мемориальная доска будет напоминанием о том, что Никита погиб не зря. Чтобы следующие воины равнялись на него, брали с него пример. И самое главное, любили свою Родину», — сказал на открытии временно исполняющий обязанности заместителя командира по военно-воспитательной работе 127 гвардейской бригады разведки Вадим Батраков.

В 2024 году Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову — бойцам с позывными «Мечта» и «Свят» — Указом Президента присвоены звания Героев России — посмертно.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова