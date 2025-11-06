В Крыму задержаны участники группы, занимавшиеся организацией нелегальной миграцией

УФСБ России по Крыму и Севастополю задержало 35-летнего мигранта из Средней Азии и 28-летнюю россиянку, ранее работавшую с миграционными документами.

Мужчина искал нелегальных мигрантов, а его сообщница за деньги организовывала им фиктивную постановку на учет в селе Новониколаевка под Симферополем и оформляла поддельные патенты. Услуга стоила в среднем 55 тысяч рублей с человека.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции группой лиц по предварительному сговору. Пока доказана причастность группы к незаконному пребыванию трех иностранцев, но их число может возрасти.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности.

Ольга Сурикова