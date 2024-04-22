Севастопольским воинам присвоены звания Героев России посмертно

Севастопольским воинам Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову — бойцам с позывными «Мечта» и «Свят» — Указом Президента присвоены звания Героев России — посмертно.

Никита Григорьевич и Вячеслав Александрович были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой «Мечта» и «Свят» ушли вместе. Оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что Мечтанов был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, срывавшим планы ВСУ: с июля по октябрь 2023 года он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы. Пастухов в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага.

Жена Никиты Мечтанова — одна из самых активных волонтеров с начала СВО. Губернатор порекомендовал посмотреть ролик с рассказом Елены о ее муже.