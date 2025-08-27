Крымский парламент выступил с рекомендацией запрета уличным музыкантам исполнять песни иноагентов

В Крыму намерены запретить уличным музыкантам исполнять песни иноагентов.

Государственный Совет РК рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов. Об этом написал в своем Telegram глава Госсовета Владимир Константинов.

Уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий.

Меру также предлагается распространить на граждан государств, совершающих недружественные действия против России, «чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Константинов