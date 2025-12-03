Илья Журавлёв: мы должны сделать всё возможное, чтобы слова «травля», «буллинг» исчезли из личных историй

Есть вещи, которые невозможно оставить без ответа. Буллинг – одна из них.

Думаю, со мной согласятся, что буллинг обусловлен не одним лишь конфликтом в коридоре школы. Это гораздо глобальнее и опаснее, где оружие – слова, насмешки и молчаливое игнорирование. Безусловно одно: психологические у подростков и детей травмы, подчас куда страшнее и глубже, чем можно представить – масштаб проблемы огромен.

Но есть ещё и кибербуллинг – он еще более коварный. Он не заканчивается после звонка в школе, он проникает в смартфоны, в ночные сообщения, в комментариях, не оставляя пространства: укрыться от нападок крайне сложно даже в доме.

Каждый такой случай ломает в ребёнке самое хрупкое – веру в собственную ценность, обесценивая его заслуги и знания.

Детство должно быть защищённым и счастливым – это жизненная теорема. Вспоминая своё детство, могу точно сказать, что мы и сотой доли того не знали, что происходит с детьми сегодня. Да, баловались, разыгрывали, особенно ребята, но это не несло подтекст унижения личности и обесценивания одноклассников. Но то, что происходит сегодня, стало масштабным вопросом травли в разных проявлениях. Здесь надо чётко понимать, что и педагоги, и родители должны вести воспитательную работу, и, конечно, при поддержке государства. Более того, государство должно стать гарантом защиты, и тут не должно быть к таким явлениям лояльного отношения.

Поэтому ЛДПР – последовательно и жёстко – поднимает тему ответственности за травлю. Во главе с Леонидом Слуцким мы предлагаем конкретный шаг – юридическую ответственность за систематическое унижение подростков.

Скажу сразу: это не для того, чтобы «наказать всех подряд», а для того, чтобы появилось понимание неизбежность ответственности и всего из неё проистекающего. Чтобы те, кто считает издевательства развлечением, знали: нанося ущерб психическому здоровью другого ребёнка, можно дорого за это заплатить.

Штраф до 500 тысяч рублей – это и про деньги, но это ещё и сигнал обществу, что красную линию переступать нельзя. Мы не должны позволять превращать наших детей в мишени.

Но закон – это часть, или половина пути. Вторая половина – то, что начинается в семье, в школе, в разговоре взрослого с ребёнком.

Мы должны снова учить детей простым истинам: что чужая боль – не повод для смеха, что сила – в поддержке, а не в давлении, издевательстве над кем-то. Ведь зачастую жертвами буллинга становятся дети ранимые, добрые и отзывчивые, которые открыты миру.

Необходимо культивировать в воспитании житейскую истину, что уважение – это не слабость, а основа человеческого сознания. Абсолютно уверен, что сообща мы сделаем всё возможное, чтобы слова «травля», «буллинг» исчезли из личных историй и остались лишь в словарях – как напоминание о том, что когда-то мы это преодолели. Мы должны строить общество на, может быть, простых, но христианских истинах, ведь именно они определяют человечность, самосознание и миролюбивое отношение друг к другу.

