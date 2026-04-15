Маркетплейсы перестали открываться при использовании VPN

Доступ пользователям с включенным VPN ограничили онлайн-кинотеатры. Мобильные операторы также начали предупреждать россиян о сбоях в работе приложений. «Включен VPN. Данные могут не отображаться», — предупреждает один из операторов.
Также некоторые жители России пожаловались, что у них при этом не работает Яндекс Пэй. Ночью с VPN перестали открываться маркетплейсы.
Ранее РБК писал, что Минцифры попросило крупные российские сервисы ограничить работу пользователям с включённым VPN с 15 апреля.
Так, операторы МТС предупреждают, что при активном VPN данные могут отображаться некорректно. «Мегафон» и «Билайн» призывают отключить сервис, чтобы приложения работали лучше.
Похожие сообщения показывают банк Ozon и медиасервис VK Видео — пользователям прямо предлагают отключить VPN, чтобы избежать проблем с загрузкой контента и отображением информации.
По словам участника рынка, большинство компаний пока заняли выжидательную позицию и ограничиваются уведомлениями.
Работа над ограничениями началась ещё в конце марта. Сначала мобильным операторам рекомендовали отключить возможность пополнения Apple ID со счёта телефона — с 1 апреля эта опция стала недоступна.
Ольга Сурикова