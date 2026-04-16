Госдума не поддержала закон о запрете рекламы магов и ведьм

Комитет Госдумы по информационной политике не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг — магов, ведьм и тарологов.

В проекте отсутствует чёткое определение «услуг оккультно-магического характера» и критерии для их отнесения к этой категории. Сейчас недобросовестную рекламу «целителей» уже можно ограничивать по статье 38 закона «О рекламе», которая запрещает недостоверную информацию.

Законопроект также не предусматривал механизмы блокировки ресурсов с такими услугами, а его название не соответствовало содержанию.

Напомним, что инициатива поступила в апреле 2025 года от депутатов Нины Останиной, Алексея Корниенко и Андрея Свинцова. Они аргументировали её необходимостью защиты россиян от дезинформации и манипуляций, вредных для здоровья.

