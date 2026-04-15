В Крыму накрыли сеть узлов связи дистанционных мошенников

Следком возбудил уголовное дело в отношении двоих 18-летних жителей Татарстана, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.
По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года фигуранты по указанию неустановленного лица отвечали за работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России.
Они в Крыму арендовали более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте, Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий «колл-центр».
Ущерб ими нанесен на сумму свыше 3,8 млн рублей.
Противоправная деятельность фигурантов пресечена во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении указанного преступления. В рамках следствия изъяты сим-боксы и мобильные телефоны обвиняемых.
