В Крыму накрыли сеть узлов связи дистанционных мошенников

Следком возбудил уголовное дело в отношении двоих 18-летних жителей Татарстана, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года фигуранты по указанию неустановленного лица отвечали за работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России.

Они в Крыму арендовали более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте, Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий «колл-центр».

Ущерб ими нанесен на сумму свыше 3,8 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантов пресечена во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении указанного преступления. В рамках следствия изъяты сим-боксы и мобильные телефоны обвиняемых.

