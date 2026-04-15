Ежемесячную плату за техобслуживание газового оборудования суд обязал убрать из платежек за ЖКУ

Решение суду по иску прокуратуры об исключении сведений о ежемесячной плате за техобслуживание газового оборудования из платежных документов вступило в силу, сообщили в прокуратуре Севастополя.

С 1 января 2025 года ГУП «Севастопольгаз» перешел на ежемесячную систему оплаты за техобслуживание газового оборудования. Годовая стоимость распределена на 12 равных ежемесячных платежей, которые отображаются отдельной строкой в квитанции за газ.

Вместе с тем, с населением допсоглашения об изменении способа оплаты не заключались. Правовые основания изменения оплаты в одностороннем порядке отсутствуют.

Прокуратура потребовала исключить сведения о ежемесячной абонентской плате в размере 1/12 от годовой стоимости техбслуживания газового оборудования из платежных документов. Суд согласился с позицией прокуратуры.

Директор ГУП «Севастопольгаз» привлечен к админответственности за игнорирование требований прокуратуры.

Ольга Сурикова