В Севастополе бывший военнослужащий ВСУ получил 18 лет за шпионаж и госизмену

Севастопольский горсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 51-летнего местного жителя Руслана Черного-Швеца. Его признали виновным в государственной измене и шпионаже.

Установлено, что Черный-Швец был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, который сотрудничал с СБУ. В ноябре 2023 года они собирали и передавали украинским спецслужбам данные о подразделениях и объектах ВС РФ в Севастополе. Лихоманов также планировал подрыв железнодорожного моста.

С учётом предыдущего приговора за хранение взрывчатки Черному-Швецу добавили ограничение свободы на год и штраф 330 тыс. рублей.

Лихоманов в октябре 2025 года уже осуждён за госизмену и подготовку теракта.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города