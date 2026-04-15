Меры, введенные при коронавирусе, в Севастополе решили продлить

Речь идет о льготных налогах по упрощённой системе налогообложения

«Для всего бизнеса – это ставки всего 4%, если это система налогообложения, учитывающая доходы. И 10% – доходы минус расходы. И для отдельных категорий бизнеса, таких как социальное обслуживание и здравоохранение, обеспечение культуры, IТ-сфера, мы также понизили ставки – сделали ещё лучше, чем были в прошлом году – от 1% до 3-5% соответственно», — сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Денис Профатилов.

Что меняется:



▫️социальное обслуживание и здравоохранение: ставка «доходы» снижается в сравнении с 2025 годом с 3% до 1%. Ставка «доходы минус расходы» сохраняются на уровне 2025 года — 5%;

— для сферы ИТ ставка «доходы» снижается в сравнении с 2025 годом с 4% до 1%. Ставка «доходы минус расходы» снижается с 10% до — 5%;



▫️образование, культура, спорт и сельское хозяйство: сохранение льготных ставок на уровне 2025 года в размере 3% и 5%;

▫️для остальных видов экономической деятельности сохраняются ставки на уровне 2025 года 4% и 10%.

Ольга Сурикова