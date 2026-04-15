Как деревянный сарай не позволил семейной паре в Севастополе оформить на себя землю

В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с земельным участком

Прокуратурой Севастополя установлено, что супруги, оказывающие услуги в сфере купли-продажи и строительства недвижимости, подыскали местного жителя, который имел право на льготную аренду земли.

По его доверенности в мае 2024 года они получили от города в аренду бесплатно участок для ведения садоводства площадью 740 кв. м на улице Качинское шоссе в селе Орловка. Через несколько дней они переоформили аренду на себя.

В 2025 году супруги возвели на участке небольшое деревянное сооружение и, выдавая его за жилой дом, чтобы выкупить участок на льготных условиях всего за 61 тыс. рублей. Однако строение не было признано жилым домом и в выкупе земли отказано.

Но при успешной реализации схемы из собственности города могла выбыть земля только кадастровой стоимостью свыше 1,2 млн рублей.

На семейную пару завели уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура Севастополя

Ольга Сурикова