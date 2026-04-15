В ДТП на Пожарова пострадали подростки на питбайке

Поздно вечером 14 апреля в районе дома № 11 по улице Пожарова произошло ДТП с участием двух подростков.

34-летний водитель такси при повороте налево не уступил и, как результат, сбил питбайк под управлением 16-летнего подростка.

В результате аварии водитель питбайка и его 16-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что водитель двухколесного транспортного средства находился в мотошлеме, в то время как пассажир средствами пассивной безопасности (шлемом) защищен не был.

Состояние опьянения у водителей не установлено.

На родителей водителя питбайка будет составлен админматериал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: Госавтоинспекция Севастополя

Ольга Сурикова