Любитель катать детей на «ватрушке», прицепив ее к машине, оштрафован в Крыму

Злую шутку сыграла еще любовь снимать покатушки на видео и выкладывать в соцсети

Видео посмотрели и сотрудники полиции Крыма. Они выяснили, что 36-летний водитель «Фольцваген Туарег» пристегнул к своему автомобилю три «ватрушки» и катался с детьми по улицам района.

Ему придется заплатить штраф за перевозку детей вне кабины ТС, а также за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать меры безопасности: катание на тюбингах, санках или «ватрушках» разрешено только в отведенных для этого площадках, не примыкающих к дорогам.

Нельзя буксировать тюбинги, санки или «ватрушки» за автомобилем. Такие «развлечения» часто приводят к трагедиям для любителей адреналина.

Водителям напоминаем: по ПДД РФ запрещена перевозка пассажиров вне кабины ТС. Нарушителям грозит административный штраф.

