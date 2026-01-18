Где верующие смогут окунуться на Крещение в Севастополе

Для тех, кто планирует соблюсти традицию омовения, в разных районах города будут оборудованы девять специальных мест для купания.
Сейчас спасатели Севастополя проводят тщательную проверку всех локаций: оценивают состояние подходов и дна, а также обеспечивают необходимые меры предосторожности.
Для безопасности людей в организованных местах для омовений будут дежурить спасатели и медицинские работники.
– на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический»;
– на территории «Нового Херсонеса»
– на пляже «Омега»;
– в районе причала № 286 в бухте Казачьей;
– на пляже «Хрустальный» в центре города;
– на пляже «Орловка»;
– на набережной Назукина в Балаклаве, в районе кинотеатра «Родина»;
– на пляже «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя;
– на набережной гарнизонного пляжа в Каче.