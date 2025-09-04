Рекорды купального сезона озвучили в Севастополе

Севастопольские спасатели заявили о рекордном снижении числа погибших на воде – в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В 2024-м их было около 10.

Пляжный сезон, тем не менее, не закончен. В этом году будет длиться до 15 октября. Это значит, что на всех официальных пляжах (их 26) будут дежурить спасатели. По регламенту на каждом пляже действует минимум один спасательный пост, где дежурят не менее двух подготовленных спасателей. Они не только наблюдают за акваторией, но и следят за безопасностью детей, не допуская купания без взрослых.

«Каждый спасатель проходит обязательное обучение перед открытием сезона. Они знают приёмы реанимации, умеют работать с аптечками, спасательными жилетами и лодками», — подчеркнул руководитель отделения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Севастополю Дмитрий Зубарев.

Если человеку плохо — он должен сразу обратиться к спасателю, который окажет помощь или вызовет скорую. Медицинских пунктов на пляжах, как правило, нет.

Андрей Крымский

