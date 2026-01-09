ЛДПР требует поднять выплаты на уход до уровня МРОТ для пенсионеров и инвалидов

Помощь пожилым людям — это важная забота общества. ЛДПР предлагает поднять выплаты на уход до уровня МРОТ для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Текущая надбавка в 1300 рублей не всегда позволяет найти квалифицированного помощника для уборки, покупок или медицинского ухода.

«Забота о старшем поколении — это показатель зрелости общества и справедливой политики государства. ЛДПР настаивает на надбавке к пенсии в размере МРОТ, чтобы каждый ветеран и инвалид I группы мог позволить себе квалифицированную помощь. Данная инициатива — это и про справедливость, и про человеческое достоинство, и про настоящую социальную ответственность перед нашими гражданами», — отметил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Средства можно использовать на сиделку или другие нужды по выбору.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города