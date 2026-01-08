В мобильном парке «Россия — Моя история» прошли рождественские мастер-классы

На площади Нахимова в мобильном историческом парке «Россия — Моя история» 7 января прошли праздничные мастер-классы. Участники делали рождественского ангела, елочную игрушку в технике декупаж на спиле дерева и голограмму. Гостей также ждали интерактивные экскурсии с рассказами об истории христианства и традициях праздника Рождество Христово. Участники погрузились в историю от Крещения Руси до наших дней с помощью мультимедийных экспозиций. В течение исторического путешествия экскурсанты выполняли задания и отвечали на вопросы викторины.

На площадке гостей развлекал робот Аксель.

Напомним, что экскурсии в новом году стартовали 5 января. Все желающие могут посетить автопоезд «Россия — Моя история», забронировав бесплатный билет на сайте или по телефону: +7 (978) 538-69-40 (доступен и в Telegram).

