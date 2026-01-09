Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой

09-01-2026

На трассе Ялта – Севастополь в районе поворота на пансионат «Кастрополь» 8 января около 18:40 водитель Ford Transit насмерть сбил 84-летнюю женщину.

Мужчина 1975 г.р., ехавший из Севастополя в Ялту, наехал на пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил смертельные травмы, сообщили в ГИБДД Ялты.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств. Водителю грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД, повлёкшее смерть.

