ЛДПР предлагает ускорить жилищные выплаты для сотрудников МЧС

21 октября в Госдуму внесён законопроект, который ускорит выдачу единовременной социальной выплаты (ЕСВ) для сотрудников МЧС, ожидающих жильё. Инициатива направлена на повышение социальной защищённости, сохранение профессиональных кадров и укрепление престижа службы.

Сейчас пожарные и спасатели получают выплату один раз за службу при условии минимум 10 лет работы, но сроки выплат не закреплены, из-за чего возникают многолетние очереди. В 2025 году ожидали ЕСВ 10 798 сотрудников, почти половина из которых уже на пенсии.

ЛДПР предлагает с 2027 года за три года обеспечить выплатами всех очередников-пенсионеров, а с 2030 года установить единый срок — не более трёх лет для всех увольняющихся на пенсию сотрудников МЧС.

«Такая инициатива — важный шаг к восстановлению социальной справедливости и укреплению доверия к государству. Эти люди — опора страны в минуты бедствий, они спасают жизни, защищают города, рискуют собой ради других. Их труд должен быть обусловлен реальной поддержкой. Для Севастополя, где служба МЧС работает в особых условиях — в прибрежном регионе, с плотной застройкой, военной инфраструктурой и высокой туристической активностью, — такая мера особенно значима. Ускорение выплат позволит решить проблему обеспечения жильём и станет стимулом для молодых специалистов оставаться в профессии. Инициатива отражает главный принцип, который ЛДПР отстаивает всегда: тот, кто защищает людей, должен быть защищён сам», — координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Для промежуточного периода предусмотрено поэтапное обеспечение выплатами уже состоящих на очереди пенсионеров. Законопроект призван не только решить проблему многолетних задержек, но и повысить мотивацию работников, сохранить кадры и укрепить социальную справедливость.

