Древний Херсонес Таврический – место силы и духа России

Во вторник Москве в Совете Федерации открылась выставка Сергея и Марины Милокумовых. Экспозиция отражает уникальное духовное и культурное значение древнего Херсонеса – места, где соединяются вера, история и современность.

«Проект соединяет через знаки и символы прошлого, настоящего и будущего России. Создаёт через культуру новые смыслы, стяжает дух. Духовность – в культуре, а код культуры всегда адресован грядущим временам», — подчеркнул лауреат Государственной премии Республики Крым Сергей Милокумов.

Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева отметила, что именно с Херсонеса пошло духовное возрождение страны.

Вице-спикер Законодательного собрания города Севастополя Илья Журавлёв назвал представленную экспозицию своеобразным постулатом времени, когда вечные символы православия и духовности получают новое звучание через фалеристику, живопись и творческое переосмысление.

«Художники сумели передать уникальное ощущение Херсонеса – его глубину, свет и предназначение. Через язык искусства он предстает не музейным экспонатом, а живым пространством современной культуры. Именно такой творческий подход открывает путь к сердцам молодёжи, помогая сохранить и приумножить значение Херсонеса для всей России и для нашего родного Севастополя», – заявил политик.

Экспозиция, объединившая живопись и фалеристику, представлена при участии Российской академии художеств, Национальной академии дизайна, Севастопольского государственного университета, Союза художников и Союза дизайнеров России.

Андрей Крымский

