Погода в Севастополе 22 октября

Погода
22-10-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью восточный,

днем северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +16…+18°.

Температура воды в море 15-16°.

На фото мемориал подводникам в Севастополе, открытый в 1983 году. Он создан по проекту талантливого скульптора Станислава Чижа. Памятник выполнен из черного гранитного камня в виде рубки субмарины. Из рубки выступают фигуры подводников – командира и матроса-сигнальщика. Моряки пристально всматриваются вдаль.

Фото: Анна Корнилова