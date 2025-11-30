Кубок «Витязь Севастополь» по ММА объединил бойцов из новых регионов

30-11-2025

В Севастополе прошел открытый Кубок «Витязь Севастополь» по смешанному боевому единоборству (СБЕ ММА), приуроченный к приближающемуся Дню Героев Отечества.

Турнир стал настоящим символом единства, собрав на одной площадке 250 спортсменов из Севастополя, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Для бойцов из новых регионов это уже пятый визит на соревнования в Город-Герой.

Мероприятие организовано Федерацией СБЕ ММА Севастополя при поддержке Росгвардии, Российского Союза Боевых Искусств и Союза Героев Города-Героя Севастополя.

