В Севастополе прошел финальный этап пятого сезона турнира «Лига самбо»

Поединки в рамках заключительного этапа в этом году, состоялись в Доме самбо Спортивной школы олимпийского резерва №2.

В пятом сезоне в поединках Лиги приняли участие 150 юных спортсменов – это самбисты до 12 лет. В схватках участвовали как севастопольцы, так и гости из многих городов Республики Крым, а также из ЛНР.

Участники «Лиги самбо», проводимой в рамках проекта «Выбор сильных», борются на установленном числе этапов (в зависимости от сезона их 2 или 3), где набирают баллы, и по итогам награждаются дополнительными призами.

Старший тренер сборной Севастополя Павел Глебов:

«Чтобы занять высокие места по итогам Лиги, нужно быть стабильным спортсменом. Ведь стабильность – это признак мастерства, а пройти два-три этапа и показать во всех высокий результат, уже очень непросто. Если ребенок все три этапа находится в тройке лучших, значит это ребенок стабильный, а значит у него есть хорошие перспективы. Это вовсе не значит, что из него вырастет чемпион, но на первых этапах (на ЮФО до 14 лет) создается большое подспорье».

Поединки «Лиги самбо» важны не только для самих спортсменов, но и для севастопольских тренеров. Ведь специалисты могут отметить для себя юных самбистов, сделав акцент на их уровень подготовки, чтобы получить понимание о потенциальных кандидатах в младшую сборную.

Большой объем работы проводит Федерация самбо города Севастополя, которая на данном этапе делает основной упор на развитие детско-юношеского спорта. В городе появились призеры Первенства страны и победители Южного федерального округа.

«Динамика развития радует, потому что растут результаты. Наши юные самбисты обретают мастерство и борются наравне с ведущими юношами страны. Есть все надежды, что у нас появятся новые чемпионы мира, Европы, возможно и Олимпиады. … Ребята борются, им это нравится, и в этой ситуации конечно хочется отметить поддержку родителей, которые и сами приходят поболеть за своих детей. Они заинтересованы, что дети бесцельно не бегают по улицам и они при деле, усердно тренируются, участвуют в различных турнирах» – поделился президент Федерации самбо Севастополя Михаил Плис.

В городе ежегодно проводятся десятки соревнований, включая всероссийские турниры, которые традиционно объединяют самбистов из разных уголков России. Для местных спортсменов очень важно, что именно к нам приезжают представители разных школ самбо и привозят свои нюансы подготовки, техники и тактики.

Самбо по праву признан национальным видом спорта, со своими особенностями и колоритом, где переплетаются сила и взаимовыручка, стремление к победе и уважение.

Андрей Гончаров (ветеран воздушно-десантных войск, воспитанник Заслуженного тренера по самбо Владимира Протопопова): «Самбо формирует у человека способность концентрироваться и вырабатывает умения мобилизировать свои физические, а также морально-психологические ресурсы, для достижения поставленных целей и побед. На ковер ты, конечно, выходишь один на один с соперником, но ты чувствуешь за своей спиной поддержку товарищей и ответственность перед ними за результат, в том числе за общий результат твоей команды».

Эти слова человека, который начинал свой путь именно в школе самбо и сформировал в ней свой характер, пожалуй, лучше всего описывают причину, почему стоит заниматься этим отечественным единоборством, которому уже почти 90 лет.