1 790,51 млрд рублей — столько средств бюджета Севастополя проверено счетной Палатой

Контрольно-счетной Палатой Севастополя в течение 2024 года было выявлено нарушения на два млр рублей. Об этом в ходе своего отчета перед депутатами Заксобрания сообщила председатель КСП Юлия Кокарева.

Она уточнила, что Контрольно-счетной палатой за прошедший год были проверены 12 бюджетов. Среди которых бюджет Севастополя, территориального фонда ОМС и 10 местных бюджетов, а также 44 заключения по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города.

Кокаревой было озвучено, что было проверено 1 трл 790 млрд рублей бюджетных средств Севастополя. Такая сумма не могла не вызвать вопросы у парламентариев, так бюджет Севастополя за 2024 год составил 77 млрд рублей.

Она пояснила, что такие цифры формируются из методологии подсчета, разработанной Счетной Палатой России.

«У нас трехлетние бюджеты, территориальный фонд ОМС, бюджет Севастополя, местные бюджеты, плюс внешняя проверка за предыдущие годы, плюс соответственно государственные программы, плюс соответственно проекты нормативно-правых актов, в которых есть расходные обязательства», — разъяснила глава КСП.

Также, по ее словам, выявленные нарушения на два миллиарда рублей это не фактически свершившиеся нарушения, а «неправильное, необоснованное планирование в трехлетнем бюджете» — финансовые риски.

Ольга Сурикова

Фото: Скриншот выступления главы КСП Севастополя