Космическое чудо — «Кровавую луну» и полное лунное затмение хорошо видно над Севастополем

Город
07-09-2025

Севастопольцы массово вышли на улицу и наблюдают лунное затмение.

Как ранее сообщалось, в Московского планетарии рассказали, что затмение 7 сентября будет центральным. Это значит, что Луна пройдет через центр земной тени. Такого рода затмения считаются самыми продолжительными и зрелищными. При этом самым темным будет выглядеть верхний (северный) край небесного тела.

Ольга Сурикова
Фото: Анна Корнилова