Погода в Севастополе 8 сентября

Погода
08-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 27…29°.

Температура воды 23-25°

Фото: Елена Голос

