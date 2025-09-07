82 минуты полного затмения Луны готовьтесь наблюдать уже сегодня

Сегодня вечером россияне смогут наблюдать полное лунное затмение, которое также называют Кровавой Луной. В максимальной фазе цвет спутника Земли изменится на красный

В Московского планетарии рассказали, что затмение 7 сентября будет центральным. Это значит, что Луна пройдет через центр земной тени. Такого рода затмения считаются самыми продолжительными и зрелищными. При этом самым темным будет выглядеть верхний (северный) край небесного тела.

Явление можно будет наблюдать с 18:28 до 23:55 мск. Теневая фаза затмения, во время которой Луна полностью погрузится в тень Земли, составит 1 час 22 минуты (с 20:31 мск до 21:53 мск). Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12 мск.

Наблюдать за спутником Земли можно будет в любой точке России, везде, где Луна будет находиться над горизонтом.

