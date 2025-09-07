Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дело по факту нарушения прав женщины-инвалида в Севастополе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нарушением прав инвалида в Севастополе.

В соцсетях опубликовано обращение инвалида-колясочника к главе Следкома Александру Бастрыкина из-за бездействия УК. Женщина просит помочь с установкой пандуса в её подъезде, так как управляющая компания не делает этого на протяжении нескольких лет, что делает пенсионерку заточенной в собственной квартире.

Региональным управлением Следкома по данному факту возбуждено уголовное дело за халатность.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

