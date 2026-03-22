В Севастополе во время пожара погиб мужчина

Сообщение о возгорании в квартире дома по улице Междурядная в Балаклаве поступило в 2:54.

Прибыв к месту, подразделения МЧС России проникли в жилище и обнаружили внутри мужчину. Его вынесли и передали медикам, однако реанимировать его не смогли.

Из соседних задымлённых квартир эвакуировали 8 человек, в числе которых один ребёнок

Пожар площадью 10 квадратных метров полностью ликвидировали в 04:08.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

