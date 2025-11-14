Какие свадебные тренды были модны в 2025 году

Корреспондент «Севкора» пообщался с ведущим свадебных торжеств для того, чтобы узнать, какие новые тенденции появились в моде в текущем году, как изменились церемонии и что сейчас модно у молодоженов.

В свадебной индустрии 2025 года доминировали три главных тренда, которые мы обсудили в интервью со свадебным ведущим Максимом Букреевым.

Сейчас стали популярны камерные свадьбы с числом гостей от 15 до 20 человек. Такие мероприятия напоминают уютные ужины в кругу самых близких и составляют около половины всех свадеб, которые вел Максим в этом году. Это отражает стремление современного поколения к более личным и теплым событиям, где каждая деталь наполнена значением.

Второй важный тренд — возрождение любви к русским народным традициям. Это проявляется в оформлении свадеб в русском стиле с использованием традиционной символики и музыки, например, баяна. Максим вспоминает марафоны частушек и даже баттлы частушек под баян, которые внесли живую атмосферу в несколько свадеб.

Молодожены всё чаще разделение дня регистрации и свадебного торжества. Они предпочитают сначала спокойно зарегистрироваться в ЗАГСе, а затем устроить выездную церемонию с фотосессией и рассказом истории знакомства, что позволяет гостям расслабиться и лучше погрузиться в атмосферу события.

Ведущий также отмечает, что конкурсы на свадьбах становятся менее массовыми. Молодожены все больше заинтересованы в персонализированном подходе, где шутки и интерактивы более искренние и связаны с историей пары. Использование юмора и импровизации ценится больше, чем шаблонные развлечения.

Максим признался, что при подготовке сценария использует нейросети. Они уместны, но не заменяют живое общение: их используют для создания интерактива с фотографиями гостей, но настоящий ведущий всегда должен сохранять живой контакт с публикой.

По словам нашего собеседника, многие пары уже забронировали даты на лето 2026 года, причем подготовка стартует в январе-феврале с подачей заявлений в ЗАГС. Свадьбы становятся все более продуманными, хоть встречаются и спонтанные бронирования, что скорее исключение.

