Дорожные камеры будут фиксировать отсутствие ОСАГО

Госдума одобрила законопроект, согласно которому отсутствие полиса ОСАГО будет фиксироваться дорожными камерами с автоматической выдачей штрафов. Штраф за первое нарушение составит 800 рублей. При повторных нарушениях сумма будет расти — до 5 тысяч рублей.

Уведомления о штрафах будут приходить не чаще одного раза в сутки, чтобы избежать многократных взысканий за одно и то же нарушение. Ожидается, что система начнет работу к концу следующего года.

