По 5 тысяч рублей на каждого ребенка выплатят в Севастополе для подготовки к школе

В Севастополе второй год подряд выплатят семьям по 5 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка для подготовки к новому учебному году.

Соответствующее решение принято на заседании городского правительства.

Профильным ведомствам поручено начать оформление выплат уже на этой неделе.

Получить выплату смогут все семьи с несовершеннолетними детьми, проживающие в Севастополе, независимо от уровня доходов, получения других мер социальной поддержки, а также наличия постоянной или временной регистрации.

Основные условия:

🔹 ребенок младше 18 лет;

🔹 один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей является гражданином России и проживает в Севастополе.

Выплаты будет осуществлять Департамент труда и социальной защиты населения. Порядок подачи заявлений и получения средств власти обещают опубликовать в ближайшее время.