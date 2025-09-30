Газманов вручил Гран-при песенного конкурса «Родники» Никите Бачинскому из Севастополя

Движение ГАЗМАНОВ-РОДНИКИ третий год подряд определяет лучших авторов и исполнителей песен на конкурсе «Родники». Финальный концерт состоялся 30 сентября в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский».

Жюри конкурса определило, что Лучший текст написал для песни Владимир Любич «О святой материнской любви».

Лучшую музыку сочинила Дарья Медяник из Красноярского края для песни «Это моя страна».

Среди трёх лучших исполнителей жюри присудило:

1 место — Евгению Курчичу

2 место — Юрьевне

3 место — Ольге Панюшкиной

В тройку лучших песен вошли «Ладони» в исполнении Диляры Садыковой (1 место), «Герои», которую спел Александр Сергеев (2 место) и песня «За наши мечты» в исполнении Елены Филатовой и Анатолия Лаврентьева (3 место).

В номинации «Песни с фронта» победили ILAY и SVOY с песней «Дурочка-война».

Награда «Народная память» нашла своего героя, Алексея Подопригору, к сожалению, посмертно. Песню погибшего на СВО бойца на концерте исполнила Заслуженная артистка России Юта.

В ходе трансляции концерта на VK видео у зрителей была возможность проголосовать за полюбившегося исполнителя. Больше всех голосов набрала Анжелика Журавлева из Ставрополья, которая и стала победителем «Народного голосования».

Специальный приз «Открытие Мах» получила Дарья Медяник.

Спецприз за сохранение национальной культуры получил Долун Ушницкий вместе с вокальной группой театра эстрады республики Саха (Якутия).

Создатель ДВИЖЕНИЯ ГАЗМАНОВ-РОДНИКИ, певец Олег Газманов вручил Гран-при Никите Бачинскому за песню «Люди, станьте».

«Он своим басом сразил не просто весь зал БКЗ » Октябрьский», он всю Россию сразил!» — сказал Народный артист России.

Конкурс «Родники-2025» завершëн и будет продолжен в будущем году. Прямо сейчас продолжается приём заявок на конкурс «Родники.Дети», идёт подготовка к концерту «Песни особого назначения», который состоится в декабре.

